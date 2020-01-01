كم مرة فاز الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بالدوري السعودي؟ مؤرخ يكشف حقيقة الأرقام

مؤرخ يكشف حقيقة عدد مرات فوز الأندية بالدوري السعودي

قدم المؤرخ السعودي نبيه ساعاتي أدلة وإثباتات واضحة تحسم تمامًا الجدل الدائر حول عدد مرات فوز الأندية السعودية بلقب الدوري السعودي، مؤكدًا أن الهلال يبقى في الصدارة.

ونشر ساعاتي مقالًا عبر صحيفة المدينة السعودية أوضح خلاله أن الموسم الأول من الدوري السعودي كان عام 1372 هجريًا (1951 ميلاديًا)، أي قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بخمس سنوات.

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وأكد المؤرخ أن الاتحاد هو بطل أول نسخة من الدوري السعودي حين تُوج باللقب عام 1951 بعد فوزه في المباراة النهائية على الثغر، وقد شارك في الدوري هذا الموسم 5 فرق هي الوحدة وأهلي مكة والاتحاد والثغر والهلال البحري.

وأشار ساعاتي لأن الدوري السعودي توقف بعد ذلك ليعود للانطلاق من جديد عام 1377 هجريًا (1957 ميلاديًا) وتُوج به فريق الوحدة، موضحًا أن البطولة مرت بالعديد من المراحل حسب النظام والمسمى حتى وصلنا لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسب أرقام ساعاتي، فإن الهلال يتصدر قائمة الأبطال التاريخيين للدوري السعودي بحصوله على 17 لقبًا، يليه الاتحاد بـ13 لقبًا، ثم النصر بـ10 ألقاب، وبعدهم يأتي الأهلي بـ9 ألقاب.

الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مطارده النصر، فيما يبدو أن الأهلي صاحب المركز الثالث قد فقد آماله في المنافسة على اللقب بعدما تجمد رصيده عند 34 نقطة.