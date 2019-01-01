النصر يُجهز مختار علي لمواجهة الحزم

اللاعب لن يلحق بالمباراة القادمة أمام الشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتظم مختار علي لاعب النصر الجديد في تدريبات الفريق يوم أمس الثلاثاء بعد وصوله الرياض فجر نفس اليوم.

وكان بطل الدوري السعودي قد ضم اللاعب من نادي فيتسه الهولندي في آخر أيام سوق انتقالات صيف 2019.

من هو مختار علي لاعب النصر السعودي الجديد؟

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات النصر أن الظهور الأول لمختار علي سيكون في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان أمام الحزم في الـ20 من سبتمبر الجاري.

من جانب آخر، يُحدد الجهازان الطبي والفني في العالمي اليوم الأربعاء موقف النيجيري أحمد موسى من خوض مباراة الشباب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي يوم الجمعة، إذ عاد اللاعب من معسكر منتخب بلاده مصابًا في قدمه اليُمنى.

موسى لم يتدرب خلال الأيام الثلاثة الماضية بل لازم العيادة للتعافي من إصابته، وسيخضع لفحوصات تحسم تواجده أمام الليوث من عدمه اليوم.

ومن المتوقع أن يلتحق لاعبو المنتخب السعودي بتدريبات أنديتهم السعودية اليوم الأربعاء بعد انتهاء فترة الفيفا، والتي شهدت تعادل مخيب للأخضر مع اليمن 2-2 في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.