نوح الموسى: هذا ما طلبه المدرب مني في وسط ملعب الأهلي

لاعب وسط الأهلي يتحدث عن عودته للعب تحت قيادة المحمدي والدور المطلوب منه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال نوح الموسى لاعب وسط الأهلي أن الأجواء الجوية الصعبة خاصة الرطوبة العالية أثرت سلبًا على أداء اللاعبين خلال مباراة فريقه ضد النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي رغم الفرص الجيدة للفريقين خاصة الأهلي الذي أهدر 3-4 فرص جيدة للتسجيل عبر دجانيني تفاريس وعمر السومة.

المحمدي راضٍ عن التعادل مع النصر ويكشف المكسب الأهم من اللقاء

وعاد نوح الموسى للعب أساسيًا مع الأهلي عقب رحيل برانكو إيفانكوفيتش وتولي صالح المحمدي مهمة تدريب الفريق مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وعلق اللاعب السعودي على هذا قائلًا "برانكو لم يمنحني أي فرصة للعب، فيما المحمدي أشركني في التشكيل الأساسي وقد ظهرت بمستوً جيد".

أضاف حول دوره في الملعب "طلب المدرب مني الثبات للأداء الدفاعي في الوسط وترك المهام الهجومية لجوزيف دي سوزا".

وأضاف حول المباراة "الحمد لله على كل شيء، أردنا الفوز والنقاط الثلاثة لكن لم نوفق، والطقس لم يساعدنا أبدًا، عمومًا نقطة جيدة لأن الفريق الكبير إن لم تستطع الفوز عليه فالأهم ألا نخسر أمامه. القادم بإذن الله سيكون أفضل ونستطيع جمع المزيد من النقاط".

يُذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الفتح في الجولة السابقة بهدفين دون رد، وقد قال المدرب بعد التعادل مع النصر أن جوزيف دي سوزا ونوح الموسى هم الثنائي الأفضل لوسط ملعب الأهلي.