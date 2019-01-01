المحمدي راضٍ عن التعادل مع النصر ويكشف المكسب الأهم من اللقاء

المدير الفني للأهلي صالح المحمحدي يتحدث عقب التعادل السلبي مع النصر في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى صالح المحمدي المدير الفني المؤقت للأهلي رضاه عن تعادل فريقه مع النصر في مباراة الجولة الخامسة من الدوري السعودي التي أقيمت أمس في جدة.

وحاول الفريقان الوصول للفوز خلال المباراة لكن دون التخلي عن الحذر الدفاعي، وقد أهدرا عددًا من الفرص الجيدة مما أدى لنهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

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المحمدي أكد أنه مازال يعمل على حل المشاكل البدنية والدفاعية للأهلي والتي وجدها حين استلم المهمة خلف المقال برانكو إيفانكوفيتش، وقد أعرب المدرب السعودي عن سعادته بخروج الفريق دون أهداف في مرماه للمباراة الثانية على التوالي.

مضيفًا "الفريق كان يُعاني من مشاكل بدنية ودفاعية عند استلامي المهمة، وقمنا بعمل كبير لمحاولة حل تلك المشاكل رغم ضيق الوقت".

"دخلنا المباراة للفوز وقد درسنا النصر جيدًا وخاصة نقاط قوته وضعفه، لكن مدربه غير من أدائه التكتيكي خلال اللقاء. أضعنا عددًا كبيرًا من الفرص خاصة في الشوط الأول، وأشكر اللاعبين على أدائهم وروحهم خلال المباراة".

تابع "المكسب الأهم من اللقاء هو الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، وهذا أمر مهم للغاية".

وأتم المحمدي مشيدًا بأداء عبد الفتاح العسيري خلال المباراة وموضحًا أن تراجع الجانب البدني لدى يوسف البلايلي هو سبب خروجه من الملعب، كما أكد أن الثنائي جوزيف دي سوزا ونوح الموسى هما الخيار الأفضل في الوسط حسب رؤيته للاعبين خلال الأيام الماضية.