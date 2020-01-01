الدوري الإيطالي ودوري أبطال آسيا، بطولات أعطبها فيروس كورونا!

الأمر قد يمتد لبطولات أكبر

يعيش العالم حالة من الذعر في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، والذي يتوسع بمرور الوقت، ويأمل الأخضر واليابس في مجالات الحياة بما في ذلك كرة القدم التي تضررت في أكثر من بلد.

لم تعرف كرة القدم من قبل بشيء من هذا القبيل، حيث تأجلت العديد من المنافسات الكروية في أوروبا وآسيا بسبب انتشار الفيروس أكثر، بل أن بعض البطولات باتت مهددة مثل دوري أبطال آسيا وربما يصل الأمر لأولمبياد طوكيو واليورو.

وهنا نستعرض معكم أبرز الدول التي عان نشاطها الرياضي من التوقف وأبرز البطولات المهددة حتى.

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الفيروسات المرضية وتأيرها على كرة القدم من قبل؟

قبل سنوات تفشى فيروس آخر في أفريقيا هذه المرة وهو فيروس الإيبولا، وقد تسبب في تجريد المغرب من حق استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2015 بسبب طلبها التأجيل خشية نقل الفيروس لها من دول غرب أفريقيا.

ولم تقنع مخاوف المغرب من انتقال فيروس الايبولا مع المشجعين المسافرين إليه وتدمير صناعة السياحة المغربية الاتحاد الافريقي لكرة القدم فرفض الطلب وجرد البلد العربي من حق الاستضافة ومنحها لغينيا الاستوائية.

لكن تأثير فيروس كورونا لم يقتصر على بطولة واحدة بل أصبح عالميًا.

الصين

تعد الصين هي معقل الفيروس الذي بدأ في ميدنة ووهان، وشلت الحياة في الصين وتوقفت كرة القدم التي أنفق عليها المليارات كاستثمارات في شراء وبيع اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الصينى فى بيان رسمى تأجيل مباريات الدورى الصينى بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد الصينى لكرة القدم أنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية فى وقت لاحق، مع الأخذ فى الاعتبار لكل التدابير الأمنية والصحية.

وكان من المقرر انطلاق الدورى الصينى فى 22 فبراير، على أن ينتهى فى 31 أكتوبر لعام 2020.

وبهذا الإعلان غادر الكثير من اللاعبين من الدوري الصيني، باحثين عن دوري جديد في دولة لم ينل منها الفيروس حفاظا على أرواحهم ولمواصلة مسيرتهم في اللعب، أبرزهم النجم النيجيري أوديون إيجالو، المنتقل إلى مانشيتر يونايتد.

اليابان

كانت من أوائل الدول المصابة بالفيروس بسبب القرب من الصين، وتم إيقاف النشاط الكروي في اليابان جراء تفسي الفيروس.

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية، قررت رابطة الدوري الياباني، تأجيل جميع منافسات كرة القدم المحلية حتى 15 مارس المقبل، وذلك خوفا من تفشي الفيروس بين صفوف أعضاء المنظومة الكروية.

وأتى هذا الاعلان بعد ساعات من إرجاء سبع مباريات في مسابقة كأس اليابان لكرة القدم كانت مقررة الأربعاء.

وأكدت الرابطة تعاونها الكامل مع الاجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات سعيا للحد بأكبر قدر من التجمعات لتفادي تفشي الفيروس.

كوريا الجنوبية

اتجهت كوريا الجنوبية أيضًا إلى تأجيل انطلاق الموسم الجديد للدوري بسبب تزايد حالات الإصابة.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس إدارة الرابطة عقد في العاصمة سول، اتخذ قرار تأجيل جميع المباريات، بعد أن كان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية مطلع مارس المقبل.

وأعلن ناديان محليان انهما سيخوضان مباراتين ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم الشهر المقبل خلف أبواب موصدة، على خلفية تفشي الفيروس.

إيران

أصبحت إيران من بين الدول البارزة التي تعاني من وجود حالات كبيرة، بل أن الفيروس أدى لوفاة لاعبة كرة القدم في الصالات، والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية، إلهام شيخي، في مدينة قم الايرانية.

وقد اعتذر الاتحاد البحريني لكرة القدم عن عدم استضافة مباراة النصر السعودي، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمقررة في الثالث من مارس المقبل

كما اعتذر الاتحاد الكويتي أيضًا عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس الإيراني في المجموعة الثالثة.

دوري أبطال آسيا

باتت بطولة دوري أبطال آسيا مهددة بالإلغاء هذا الموسم، ولم يقتصر الأمر على الأندية الصينية فقط، بل وصل الأمر للأندية الإيرانية واعتذارات بعض الأندية المحلية لاستقبال المباريات كالبحرين والكويت.

الدوري الإيطالي

اضطر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتأجيل عدد من المباريات وهي أتالانتا مع ساسولو، هيلاس فيرونا مع كالياري، تورينو مع بارما وإنترناسيونالي مع سامبدوريا، وهي المواجهات التي تقع ملاعبها في إقليمي لومبارديا وفينيتو، بعدما اكتشفت حالة إصابة في الإقليمين.

آخر التطورات كانت في إقامة بعض المباريات بدون جمهور وأبرزها ديربي إيطاليا بين يوفنتوس والإنتر - لمتابعة توابع تأثير كورونا على الكرة الإيطالية.

أولمبياد طوكيو ويورو 2020 .. تحت التهديد

أكد ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية أن البطولة ستقام في طوكيو ولا تعديل حتى الآن، لكن هذا الأمر قد يتوقف على مدى تقهقر الفيروس.

الأمر قد يصل لبطولة اليورو القادمة، حيث قال أوفا ميكيلي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بطولة أوروبا 2020 ستتأثر بتفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا، وهي واحدة من 12 دولة ستستضيف النهائيات هذا الصيف.

وأبلغ ميكيلي شبكة "راي" الرسمية الإيطالية "نحن في مرحلة الانتظار. نراقب الأوضاع في كل بلد. يتعين على كرة القدم أن تسير وفق ضوابط كل دولة. سيتم إغلاق المسار الرياضي إذا ازداد الوضع سوءا".