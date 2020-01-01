الدوري الإنجليزي يحاول الكشف عن المكتئبين بسبب كورونا

مبادرة من أجل حماية الصحة النفسية للاعبين

قامت رابطة الأندية الإنجليزية، بإرسال مذكرة استطلاع رأي للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، للكشف عن حالتهم النفسية خلال فترة الحجر المنزلي.

النشاط الكروي توقف تماماً في مختلف أنحاء العالم منذ شهر مارس الماضي، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بشكل واسع وتحوله لوباء عالمي.

الأمر الذي أجبر اللاعبين على البقاء في المنزل طوال الفترة الماضية، وعدم الذهاب للأندية من أجل التدريبات، والاكتفاء ببعض التمارين المنزلية.

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صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أكدت قيام رابطة اللاعبين المحترفين، بعمل استطلاع لرأي نجوم البريميرليج حول الفترة الماضية وما تعرضوا له من أضرار نفسية بسببها.

ويأتي ذلك تخوفاً من معاناة بعضهم من حالة اكتئاب، بسبب توقف المباريات والنشاط خلال الفترة الأخيرة، مما قد يدفع البعض لإدمان الكحول أو إيذاء أنفسهم بطرق مختلفة.

ومن جانبه أكد جوردون تايلور الرئيس التنفيذي للرابطة، على متابعته الموقف بشكل شخصي، للتأكد من تعامل اللاعبين مع الوضع الحالي بالشكل المناسب، وتوفير الدعم النفسي الكامل لأي لاعب يعاني من حالة التوقف.

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وقامت الرابطة بتوفير بريد إلكتروني خاص وخط ساخن يعمل 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع، بتواجد 200 موظف للتحدث لأي لاعب يحتاج للنصيحة.

يذكر أن المحاولات جارية في الوقت الحالي لعودة النشاط في شهر مايو أو يونيو، ولكن الأمر مرتبط بتوافر الظروف الصحية المناسبة لضمان عدم انتشار كورونا بين اللاعبين.