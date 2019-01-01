الدوري الأمريكي يصحح تصريحات رئيسه عن انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان

تصريحات أثارت جدلاً كبيراً

صحح الدوري الأمريكي تصريحات رئيسه دون جاربر عن انتقال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان بعد نهاية عقده مع جالاكسي.

وقال جاربر في تصريحات مساء الأربعاء أن إبراهيموفيتش تم "توظيفه" من قبل ميلان، دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية.

وقال دون كورتيمانشي، نائب المدير التنفيذي للقسم الإعلامي بالدوري الأمريكي، عبر صفحته على تويتر: "رغم التقارير المغلوطة العديدة، دون جاربر لم يقل إن ميلان سيتعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش".

وأرفق كورتيمانشي فيديو للحوار الكامل الذي أجراه جاربر بمناسبة نهائي مسابقة الدوري الأمريكي في الأيام المقبلة.

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وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع جالاكسي الأمريكي بحلول نهاية العام الحالي، وارتبط بالعودة إلى إيطاليا أو مانشستر يونايتد.