إبراهيموفيتش يحدد طلباته لنابولي

هل نرى إبرا في إيطاليا مجدداً؟

كشفت تقارير عن المطالب التي وضعها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من أجل الانتقال لصفوف نابولي في يناير المقبل.

إبرا تحدث في وقت سابق عن رغبته في اللعب يوماً مع مع نابولي بسبب إعجابه بما قدمه الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا هناك.

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وذكر نيكولو شيرا، مسؤول الانتقالات في "لاجازيتا"، أن إبراهيموفيتش يريد عقداً لسنة ونصف مقابل خمسة ملايين يورو.

وأوضح شيرا أن نابولي عازم على تقديم مليون ونصف لستة أشهر، وثلاثة ملايين إضافية عن الموسم التالي، حال استمرار السويدي.

وأكد شيرا أن المفاوضات سيحسمها بشكل أساسي المكافآت الإضافية وحقوق استغلال صورة إبراهيموفيتش من قبل نابولي.

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وانتصر نابولي مساء الأربعاء على سالزبورج النمساوي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.