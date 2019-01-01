دورتموند يكشف حقيقة التعاقد مع مورينيو

الجدل مستمر حول مستقبل لوسيان فافر مع النادي الألماني

علق مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، على التكهنات الأخيرة حول قيام البرتغالي جوزيه مورينيو بتدريب الفريق.

الفترة الأخيرة شهدت بعض الشكوك حول مستقبل لوسيان فافر مع دورتموند، بسبب النتائج المتخبطة للفريق الألماني.

زورك تحدث عن هذه الإمكانية قائلاً:"لا توجد هناك أي مناقشات حول تغيير المدرب في الوقت الحالي، نحن سعداء بوجود فافر".

وأضاف:"جميع الأحاديث حول تعاقدنا مع مورينيو عارية تماماً عن الصحة".

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وتعرض دورتموند لهزيمة جديدة أمس الأربعاء من إنتر بدوري أبطال أوروبا، جعلته مهدداً من وداع البطولة بشكل مبكر.

ويستعد الفريق لملاقاة شالكة بالجولة القادمة من الدوري الألماني وهو في المركز الرابع، وربما تكلفه خسارة الديربي الابتعاد عن سباق المنافسة على اللقب.