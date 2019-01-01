تصنيف فيفا | تراجع برتغالي وتقدم أرجنتيني

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما استمر منتخب فرنسا في المركز الثاني متفوقًا على البرازيل صاحبة المركز الثالث ثم انجلترا رابعًا.

البرتغال بدورها احتلت المركز السادس وتراجعت مركزًا خلف أوروجواي وإسبانيا كذلك عادت خلف كرواتيا بينما تقدمت الأرجنتين إلى المركز التاسع.

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صدور أحدث نسخة من التصنيف العالمي

بلجيكا🇧🇪 تحتفظ بالقمة والبرازيل🇧🇷 تواصل الوصافة

قطر🇶🇦 تتقدم في آسيا وثبات في أفريقيا

كل التفاصيل ✍👇 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 24, 2019

دولتي نيكاراجوا وجنوب السودان الأفضل من حيث التقدم في المراكز إذ حقق الثنائي طفرة بالقفز 11 مركزًا بينما مورشيوس أسوأ المتراجع بواقع 12 مركز.

وسوف يُصدر التصنيف القادم في 28 نوفمبر المقبل المقبل.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية الآسيوية شهدت تقدمًا ملحوظَا عن الشهر الماضي.