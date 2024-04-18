مبابي يثير غضب برشلونة بعد رباعية باريس..

يبدو أن أجواء الكلاسيكو ستشتعل مبكرًا مع قرب انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل، حيث لاحت بوادر الأزمة مبكرًا من قلب مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، نجح في إحراز هدفين في مرمى برشلونة، ليقود نادي العاصمة الفرنسية لتعويض خسارته في لقاء الذهاب (2-3)، بفوز عريض في مباراة العودة بنتيجة (4-1)، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفرصة للثأر من الريمونتادا التاريخي الذي حققه برشلونة أمام باريس بنتيجة (6-1) على ملعب كامب نو في موسم 2016-2017.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لاعبي باريس سان جيرمان أعربوا عن سعادتهم الغامرة بالصعود، داخل نفق غرفة خلع الملابس، وعلى رأسهم كيليان مبابي الذي بالغ في الصراخ والاحتفال، برفقة زملائه، بشكل أثار استفزاز لاعبي المنافس، خاصة وأن مبابي يجيد اللغة الإسباني، ليصيح "هذه هي كرة القدم، في الملعب يجب أن نتحدث".

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وفسر لاعبو برشلونة، تصرف مبابي بأنه رسالة استفزازية موجهة إليهم، ليقوموا بمطاردة المهاجم الفرنسي، وسط مجموعة من الشتائم والصراخ والتدافع، ليتدخل حشد من اللاعبين والجهاز الفني وأفراد الأمن، بما يزيد عن 60 شخصًا، إلا أن الاشتباكات لم تخلف أي أضرار جسدية كبيرة، بعد دخول اللاعبين في قتال، الأمر الذي وصفته الصحيفة بأن "الدماء لم تصل إلى النهر".

وخطف مبابي الأضواء بلقطة مثيرة للجدل، بعد إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 89، حيث توجه بصره تلقاء المنطقة التي يتواجد فيها جمهور برشلونة، ما أثار ردود أفعال واسعة، كما توجه اللاعب لاحتضان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس، قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس، ليواصل الاحتفال مع زملائه.

ويقترب مبابي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، فيما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، ما ينذر بمواجهات مرتقبة مع برشلونة في مباريات الكلاسيكو بالدوري الإسباني.