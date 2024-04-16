مبابي أمام برشلونة .. لا تدع الأرقام تخدعك، ضحية "نبوءة لابورتا" لم يكن بطل الريمونتادا!

ثنائية تاريخية لمبابي في عبور باريس إلى نصف نهائي دوري الأبطال

للوهلة الأولى عند النظر إلى لوحة التسجيل، ستعتقد أن كيليان مبابي كان النجم الأول في ريمونتادا باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ولكن ما مدى صحة ذلك؟

باريس نجح في الفوز 4/1 في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال على ملعب مونتجويك، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6/4، لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.

رباعية باريس جاءت عن طريق هدفين لمبابي وهدف لكل من عثمان ديمبيلي وفيتينيا، بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد، ولكن الثنائية التي سجلها مبابي لا تعكس الصورة الكاملة!