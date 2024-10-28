الخطوة الأولى بعد تعيين كلوب.. ريد بول يتجه لشراء نادٍ في الدوري الإيطالي

ما خطة عملاق مشروبات الطاقة؟

تخطط شركة ريد بول، عملاق مشروبات الطاقة العالمي، لتوسيع استثماراتها في عالم كرة القدم، علمًا بأنها تمتلك أندية عديدة من بينها "لايبزيج ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورج".

وحسب صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فإن ريد بول تخطط للاستحواذ على نادي تورينو، ليصبح أول الأندية التي تنضم إلى ملكيتها في الدوري الإيطالي".

وأوضحت أن "الشركة النمساوية الشهيرة أصبحت راعيًا رسميًا لتورينو خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أن هذه الشراكة قد تتطور لما هو أكبر من ذلك، حيث يجري التنيسق بين الطرفين لبحث إمكانية الاستحواذ على النادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن أوربانو كايرو، مالك تورينو، يبدو منفتحًا على سيناريو البيع المحتمل، علمًا بأن هناك محادثات فعلية لتوسيع محتمل للتعاون، إذ يمكن أن تصبح ريد بول الراعي الرئيسي للنادي بدءًا من 2025، قبل الانتهاء من عملية الشراء.

وختمت: "من بين الشروط الضرورية لتحقيق مثل هذا المشروع هو إنشاء ملعب، يسمح ببدء مشاريع تجارية موازية، علمًا بأن امتياز الملعب الأولمبي ينتهي في صيف 2025، والمحادثات بين تورينو والعمدة ستيفانو لو روسو للتجديد ما زالت جارية".

وتعد هذه الخطوة الأولى لشركة ريد بول لتوسيع استثماراتها، بعد التعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب، في منصب "رئيس لكرة القدم العالمية بالشركة" كصاحب رؤية إستراتيجية.