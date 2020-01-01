الخطوة الأولى.. باريس سان جيرمان يستفسر عن وضع ميسي

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تداولت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان بدأ يخطو الخطوات الأولى للتعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد أرسل رسالة عبر الفاكس إلى إدارة برشلونة يُعلن فيها رغبته في الرحيل هذا الصيف، ومطالبًا بفسخ عقده معهم من طرف واحد مستغلًا أحد بنود التعاقد.

إدارة النادي الكتالوني تتمسك بأن تتحصل على حقها كاملًا في ميسي وهو 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، وتؤكد بدورها أن بند إطلاق سراحه مجانًا انتهى بالفعل في يونيو الماضي.

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وبحسب تقارير الصحافة، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، قد اتصل بالفعل بأحد المقربين من بيئة ميسي للاستفسار حول وضعه القانوني وخططه للمرحلة المقبلة.

ليوناردو تلقى إجابات بشأن ميسي وبرشلونة والراتب المتوقع وعدد سنوات العقد التي يريدها البرغوث وقام بنقلها إلى المسؤولين في بي آس جي تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

بشكل عام تؤكد التقارير أن ليوناردو رفض أن يمنح وعودًا بأي شيء لممثلي ميسي، واكتفى فقط بالسؤال عن المعلومات لنقلها إلى الإدارة.

تقارير أخرى ظهرت من شبكة "TYC" تشير إلى أن باريس عرض بالفعل على ميسي عرضًا ضخمًا إلى جانب دفع بعض الأموال لإدارة برشلونة لنقله إلى حديقة الأمراء.

في النهاية، يظل من المفهوم أن مانشستر سيتي هو الأقرب والمُفضّل للظفر يصاحب الـ33 عامًا بسبب وجود بيب جوارديولا على وجه التحديد، لكن الأكيد أن باريس لن يستسلم مبكرًا.