الخطة البديلة .. تشيلسي يفكر في صفقة تبادلية لحسم التعاقد مع فيكتور أوسيمين

تشيلسي يحاول تخفيض المبلغ المطلوب لضم أوسيمين

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي خطة بديلة من أجل حسم التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب تشيلسي في ضم أوسيمين، ولكن نابولي متمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد لاعبه، والذي يبلغ 130 مليون يورو.

وكشف موقع "TEAM TALK" عن أن تشيلسي يفكر في عقد صفقة تبادلية مع نابولي، بانتقال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى شيزاري كاسادي، من أجل تخفيض المبلغ المطلوب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع إلى أن نابولي مستعد لتخفيض طلباته المالية إلى 100 مليون يورو، وسيقدم تشيلسي لوكاكو وكاسادي بالإضافة إلى من 50 إلى 60 مليون يورو، لحسم الصفقة لصالحه.

ويدرس تشيلسي أيضًا بدائل أخرى، بما في ذلك جون دوران وسامو أوموروديون، ثنائي أتلتيكو مدريد، ولكن الأخير لا ينوي التخلي عنهما حاليًا، ليظل أوسيمين هو الهدف الرئيسي لتشيلسي خاصة وأنه سيرحل بنسبة كبيرة جدًا عن نابولي.

تحركات تشيلسي ستكون صادمة لناديي الهلال والأهلي، اللذان يرغبان في التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.