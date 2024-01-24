"الخطأ واضح".. كشف موقف لجنة الحكام من الحالات الجدلية في مباراة ريال مدريد وألميريا!

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يتواصل الجدل بشأن أحداث مباراة ريال مدريد وألميريا، يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان الميرنجي قاب قوسين أو أدنى من الخسارة في عقر داره، إذ كان متأخرا بثنائية نظيفة، لولا قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أعادته إلى المباراة، التي حسمها (3-2) في الوقت بدل الضائع (90+9).

واحتسب الحكم هيرنانديز مايسو، بعد استدعائه من غرفة تقنية الفيديو، ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بسبب لمسة يد، جاء منها هدف تقليص الفارق، ورأى كثيرون أن هناك مخالفة على لاعبي الريال قبل لمسة اليد.

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وبينما كانت النتيجة (2-1)، سجل ألميريا الهدف الثالث، إلا أن تقنية الفيديو استدعت الحكم حول وجود مخالفة في بناء الهجمة، فعاد وقرر إلغاء الهدف مع إنذار لاعب الضيوف.

وأحرز فينيسيوس هدف التعادل (2-2)، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد، قبل أن يستدعيه حكم الفار (هيرنانديز هيرنانديز)، ويقرر في النهاية احتساب الهدف (على أساس أن الكرة في الكتف)، وهو ما شكك فيه كثيرون أيضًا.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن برنامج "El Larguero" الإسباني، إن "لجنة الحكام لم تعلن رأيها في الحالات الجدلية بعد، لكن من المسلم به لديها أن هناك خطأ واضحًا من جانب هيرنانديز هيرنانديز (حكم الفار) في (ركلة الجزاء وهدف فينيسيوس)، بينما كان قرار إلغاء هدف ألميريا الثالث صحيحا".