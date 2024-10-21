"لديه الكثير من الخبرة".. بينيا يتحدث عن علاقته بشتشيسني ويبعث رسالة لفليك!

ماذا قال حارس البارسا؟

تحدث إينياكي بينيا حارس مرمى برشلونة عن علاقته بالوافد الجديد الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، الذي عاد من الاعتزال لتعويض العملاق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وشارك بينيا في الفوز على إشبيلية (5-1) أمس الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وصرّح المدرب الألماني هانز فليك بأنه سيبقى أساسيًا أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال بينيا، في تصريحات عقب مواجهة إشبيلية: "أنا سعيد بالعمل مع شتشيسني، إنه رجل جيد جدًا، لديه الكثير من الخبرة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، وسيساعدنا كثيرًا".

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وأضاف: "كلانا يتدرب بنسبة 100%، حتى يحصل على فرصة من المدرب، سنرى ما سيحدث في المستقبل، على المستوى الشخصي، أنا سعيد للغاية، وسعيد بالعمل معه".

وتوجه بينيا بالحديث عن فليك: "أنا ممتن جدًا للمدرب، سعيد لمواصلة إضافة دقائق اللعب".

وجاءت خماسية برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 24 من ركلة جزاء و39، وبيدري (28) وبابلو توريه في الدقيقتين 82 و88، بينما أحرز ستانيس موزامبو هدف إشبيلية في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 12 نقطة في المركز الـ13.