"الحياة جميلة".. أول رد من بيكيه على أغنية شاكيرا!

هل كان أحد يتوقع نهاية قصة الحب بكل هذه الخلافات؟

في أول رد له على أغنية شريكته السابقة وأم أبنائه المطربة الكولومبية شاكيرا، أبدى الإسباني جيرارد بيكيه أسطورة برشلونة ردًا مقتضبًا على هذا الأمر.

كلمات شاكيرا المباشرة في الأغنية استتبعت ردًا من قبل الإسباني، حيث بدا الكلام كله موجهًا إليه هو وشريكته الجديدة كلارا شيا.

بيكيه رد عبر "تويتر" على أحد الحسابات المهتمة بالأمر قائلًا: "الحياة يمكن أن تكون جميلة".

كان في ذلك إيماءة واضحة على بعض كلمات الأغنية التي صورت بيكيه كما لو كان قد استبدل حياته القديمة بحياة أخرى تعيسة مع كلارا شيا.

"بدلت الروليكس بالكاسيو" .. شاكيرا تهاجم بيكيه وصديقته بأغنية جديدة!

قالت شاكيرا في أغنيتها: "لقد بدأت الساعة الروليكس بكاسيو.. بدلت السيارة الفيراري بتوينجو".. فيما رأى كثيرون أن هذا تعريض صريح ببيكيه.