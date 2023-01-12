"بدلت الروليكس بالكاسيو" .. شاكيرا تهاجم بيكيه وصديقته بأغنية جديدة!

شاكيرا أطلقت أغنية جديدة هاجمت فيها بكلمات واضحة جيرارد بيكيه شريكها السابق وصديقته الجديدة.

شنت المغنية الكولومبية شاكيرا هجومًا حادًا على جيرارد بيكيه شريكها السابق وصديقته الجديدة، وذلك في أغنية أطلقتها صباح الخميس بالشراكة مع الأرجنتيني "Bizarrap".

شاكيرا كانت مباشرة جدًا في هجومها على بيكيه في أغنيتها الجديدة، ولم تتوقف عن ذلك الحد بل هاجمت أيضًا كلارا شيا صديقته الجديدة.

وتقول بعض كلمات الأغنية الجديدة: "لقد غيرت سيارة فيراري لسيارة توينجو، لقد غيرت ساعة رولكس لساعة كاسيو".

الأغنية الجديدة، وفي غضون تسع ساعات فقط من إطلاقها، انتشرت بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما حصدت أكثر من 23 مليون مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وتم رصد بيكيه مع صديقته الجديدة مؤخرًا، حيث تشير صحيفة "as" الإسبانية إلى أن كلارا شيا تعمل لصالح شركة الإنتاج التلفزيوني التي يملكها لاعب برشلونة السابق، وأنها كانت طالبة علاقات عامة تعيش في برشلونة.

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ويعد عمر صديقة بيكيه الجديد أمرًا مثيرًا للجدل، حيث تبلغ من العمر 23 عامًا، وهي أصغر منه بـ12 عامًا، شاكيرا انتقدت عمر صديقة بيكيه الجديدة في أغنيتها الجديدة كذلك، حيث قالت: "عمرها عامان من 22".