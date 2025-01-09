"قرار مؤقت لتجنب الأضرار" .. مسؤول بارز يدافع عن الحكومة الإسبانية من تهمة مجاملة برشلونة في قضية أولمو

هجوم شرس على قرار المجلس الأعلى للرياضة

أكد فيليكس بولانيوس، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان، أن الإجراء الاحترازي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للرياضة أمس الأربعاء، فيما يتعلق باللاعبين داني أولمو وباو فيكتور هو "قرار مؤقت لتجنب الأضرار التي لا يمكن إصلاحها".

وكان المجلس الأعلى للرياضة، قد أصدر قرارًا يسمح لنادي برشلونة بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق "بشكل مؤقت"، ومن ثم مشاركتهما في المباريات.

وجاء هذا القرار بعد رفض المجلس استئنافات رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث يقضي حكمه بتعليق الاتفاقية التي أدت إلى إلغاء تراخيص اللاعبين الرياضية والحفاظ على صلاحيتها حتى يتم حل الاستئناف نهائيًا.

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وأعرب بولانيس في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، عن ثقته بأن المجلس الأعلى للرياضة سيتخذ الإجراءات المناسبة للنظر في الطعون وفقًا للقانون.

وخلال تصريحاته لوسائل الإعلام بمناسبة زيارة مؤسسية لمدينة العدالة في برشلونة، أشار بولانيوس إلى أن الانتقادات الموجهة للتدبير الوقائي الذي طلبه برشلونة بشأن لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور، أوضح أنه قرار مؤقت لتجنب الأضرار التي لا يمكن إصلاحها.

وأضاف بولانيوس: "الحجج القانونية معروفة للجميع، وأثق أن المجلس الأعلى للرياضة سيتخذ الإجراءات المناسبة للنظر في الطعون وفقًا للقانون".

على الجانب الآخر، واجه هذا القرار اعتراضات شديدة، حيث وجه المتحدث باسم حزب الشعب، بورخا سيمبر، اتهامات للحكومة بمنح معاملة تفضيلية لبرشلونة، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن هذا العفو كان سيمنح لنادٍ أصغر.

في الوقت نفسه، وصف نائب حزب الشعب في برشلونة بمجلس النواب، ناتشو مارتين بلانكو، قرار المجلس الأعلى للرياضة بأنه "مشبوه"، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى تلاعب في المنافسة.