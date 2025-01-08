بشكل مؤقت .. برشلونة يقهر رابطة الليجا ويحصل على رخصة لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور

خبر سار لبعثة البارسا في السعودية

تلقى نادي برشلونة خبرًا سارًا بشأن تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، في قائمة الفريق الكتالوني وإمكانية مشاركتهما في المباراة النهائية بكأس السوبر السعودي، حال تخطي عقبة أتلتيك بيلباو.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء مع أتلتيك بيلباو على ملعب الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، المقررة غدًا الخميس.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصدر المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا، قرارًا مؤقتًا يسمح لنادي برشلونة بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق ومن ثم مشاركتهما في المباريات.

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وجاء هذا القرار بعد رفض المجلس استئنافات رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، حيث يقضي حكمه بتعليق الاتفاقية التي أدت إلى إلغاء تراخيص اللاعبين الرياضية والحفاظ على صلاحيتها حتى يتم حل الاستئناف نهائيًا.

ورغم ذلك، لن يتمكن أولمو وفيكتور من تمثيل برشلونة في مباراة اليوم ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر، إلا أنهما سيكونان متاحين للعب في نهائي البطولة المقامة في السعودية، إذا تأهل البارسا، حيث لن تصل الرخصة إلا غدًا الخميس للنادي الكتالوني.

وتلقت برشلونة هذه الأخبار بارتياح كبير، خصوصًا المدرب الألماني هانسي فليك واللاعبين أنفسهم، حيث كان النادي دائمًا متفائلًا بشأن الحصول على هذه التدابير العاجلة لقيد الثنائي والاستعانة بهم في هذا الوقت الحرج من الموسم.

ووفقًا للمجلس الأعلى للرياضة، فإن عدم تبني هذه التدابير الاحترازية قد يتسبب في أضرار اقتصادية ورياضية جسيمة للنادي، والأهم من ذلك، اللاعبين.

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة بيانًا قال فيه: "قرر المجلس الأعلى للرياضة يوم الأربعاء قبول التدبير الاحترازي العاجل الذي طلبه برشلونة واللاعبان داني أولمو وباو فيكتور. هذا التدبير، الذي له طابع مؤقت حتى يتم حل الاستئناف المقدم من النادي واللاعبين المذكورين بشكل نهائي، يعلق اتفاق لجنة متابعة اتفاقية التنسيق بين رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، بتاريخ 4 يناير 2025، وإلغاء تراخيص اللاعبين الرياضية".