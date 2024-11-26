"الحكم بيّت النية".. ياسر القحطاني يفتح النار: مباراة السد سُرقت من الهلال بتعمد رسمي!

كلمات قوية من أسطورة الكرة السعودية..

شهدت مباراة السد القطري والهلال السعودي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وطالب لاعبو الهلال بأكثر من ركلة جزاء خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وقال ياسر القحطاني، نجم الكرة السعودية السابق، في تحليله للأخطاء التحكيمية على قناة "بي إن سبورتس": "المباراة سرقت من الهلال اليوم بقرارات الحكم (الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك)".

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وأضاف: "بصرف النظر عن الخصم، الحكم مبيت النية لدرجة أن الهلال لو سجل هدفًا ثانيًا أشك أنه سيحتسب الهدف".

وختم: "ما حدث تعمد رسمي، ليس مجرد خطأ تحكيمي، ما عذر الحكم؟، بالنسبة لي الهلال يستحق 4 ركلات جزاء، وليس 3 في مباراة اليوم".

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب مجموعة غرب آسيا، بالتساوي مع النصر الثالث بفارق الأهداف، وخلف أهلي جدة المتصدر، بفارق نقطتين فقط.