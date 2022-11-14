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كريستيانو رونالدو

"الحقيقة تُقال وفخورة بك" .. شقيقة رونالدو تدافع عنه

هدى عزيز
5:45 م غرينتش+3 14‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo Manchester United 2022-23
شقيقة رونالدو تواصل دعمها للدون عبر "إنستجرام".

نشرت إلما أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو سلسلة من القصص على إنستجرام دعمًا لشقيقها بعد مقابلة مع بيرس مورجان بثت مساء الأحد.

خلال المقابلة اتهم رونالدو تين هاج والمديرين التنفيذيين في يونايتد بمحاولة إجباره على الرحيل من النادي، واستمر في انتقاد واين روني بعد أن انتقده زميله السابق في الفريق على سلوكه ثم اتهم يونايتد بعدم التعاطف بعد مرض ابنتيه.

أفيرو نشرت عبر قصص الإنستجرام اقتباسًا من مقابلة رونالدو يقول فيها: "أنا لست صامتًا بشأن الأبواب التي بالكاد سأفتحها مرة أخرى بدافع الفخر ولكن بدافع الاحترام لنفسي".

في قصتها الثانية على إنستجرام أعادت مشاركة صورة رونالدو ومورجان جالسين معًا كتبت فوق الصورة: "سأظل دائمًا فخورة بك يا عزيزي".

وفي قصة ثالثة نشرت جزء من المقابلة، وكتبت عليها "أكبر فخر في حياتي".

وأخيرًا علقت على حديث رونالدو عن عدم احترامه لإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد: "الحقيقة تُقال".

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