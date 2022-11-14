"الحقيقة تُقال وفخورة بك" .. شقيقة رونالدو تدافع عنه

شقيقة رونالدو تواصل دعمها للدون عبر "إنستجرام".

نشرت إلما أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو سلسلة من القصص على إنستجرام دعمًا لشقيقها بعد مقابلة مع بيرس مورجان بثت مساء الأحد.

خلال المقابلة اتهم رونالدو تين هاج والمديرين التنفيذيين في يونايتد بمحاولة إجباره على الرحيل من النادي، واستمر في انتقاد واين روني بعد أن انتقده زميله السابق في الفريق على سلوكه ثم اتهم يونايتد بعدم التعاطف بعد مرض ابنتيه.

أفيرو نشرت عبر قصص الإنستجرام اقتباسًا من مقابلة رونالدو يقول فيها: "أنا لست صامتًا بشأن الأبواب التي بالكاد سأفتحها مرة أخرى بدافع الفخر ولكن بدافع الاحترام لنفسي".

في قصتها الثانية على إنستجرام أعادت مشاركة صورة رونالدو ومورجان جالسين معًا كتبت فوق الصورة: "سأظل دائمًا فخورة بك يا عزيزي".

"ظننت أنني سأشاهد شيئًا مختلفًا لكن لم يتغير أي شيء في النادي منذ كان عمري 20 عامًا.



لا تكنولوجيا متطورة ولا صالة رياضية أو حمامات سباحة حديثة.



كل شيء كما كان في عهد سير أليكس فيرجسون!".



انتقادات كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد مستمرة 🤬🗣️ pic.twitter.com/Wts8NWEqpu — GOAL Arabia (@GoalAR) November 14, 2022

وفي قصة ثالثة نشرت جزء من المقابلة، وكتبت عليها "أكبر فخر في حياتي".

وأخيرًا علقت على حديث رونالدو عن عدم احترامه لإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد: "الحقيقة تُقال".