"الحقيقة توجع" .. وليد الفراج يكشف سرًا في عقد روبرتو مانشيني مع السعودية

المفاجآت عن روبرتو مانشيني لا تتوقف..

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تحت وسم "الحقيقة توجع".. دافع الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ بعد الحملة العنيفة التي يتعرض لها حاليًا.

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مانشيني يتعرض لحملة عنيفة من الجماهير السعودية؛ بسبب تصرفاته المثيرة للجدل، وآخرها مغادرته ملعب مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس أمم آسيا، قبل نهايتها بشكل رسمي.

وفي هذا السياق.. كشف الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن المدير الفني الإيطالي، وافق على تدريب الأخضر السعودي، براتب "أقل" من العديد من مدربي دوري روشن للمحترفين.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مانشيني يأتي في المركز الثالث أو الرابع، في قائمة أكبر العقود التدريبية في السعودية؛ قائلًا: "يا ليت المعلومات كلها تظهر.. راح تصدم بعض الجماهير".

وأشاد وليد الفراج، بأداء نجوم منتخب السعودية في كأس آسيا، متوقعًا إصدار عقوبات شديدة ضد جميع اللاعبين، الذين تسببوا في مشاكل داخل معسكر الأخضر، قبل انطلاق البطولة، أو فيما عُرِفت بـ"أزمة المتمردين".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، ودع بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير؛ بعد الخسارة أمام الكوريين (2-4) بضربات الجزاء، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

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