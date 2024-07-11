"الحقيقة تظهر ولو بعد حين" .. محمد الشيخ يرد على تشكيك الحائلي بعد أزمة الهلال والنصر!

حقيقة تساوي الدعم بين الأندية..

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، صحة مقولته حول تساوي الدعم بين أندية دوري روشن السعودي، بعد تعرضه لانتقادات سابقة، وتشكيك من قِبل أنمار الحائلي، الرئيس السابق لمؤسسة الاتحاد غير الربحية.

وذكر الشيخ، في تصريح سابق، أن الدعم متساوٍ بين الأندية، فيما يتعلق بصفقات الموسم الماضي، ليرد أنمار الحائلي على رسالته، قائلًا "أتساءل إن كان يمتلك معلومة بشأن هذا الأمر، أو إذا كانت من مصدر رسمي أو غير رسمي، ما يقال بأن فولان دفع للصفقة أو آخر غير صحيح، المصدر للدعم هو برنامج الاستقطاب".

واستعان الشيخ بحديث سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ليؤكد صحة معلومته بتساوي الدعم، في رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "الحقيقة تظهر ولو بعد حين! ما بين معطياتي في أكشن مع وليد، وحديث سمو وزير الرياضة، ظهرت الحقيقة بلا أقنعة، ولكل من شكك أو لمز أو همز.. مسامحكم لوجه الله، ولكل من وثق لكم كل الامتنان وإن لم يفيكم حقكم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان وزير الرياضة قد أكد أن كافة الأندية تتمتع بتساوي الدعم، نافيًا وجود ما يُسمى بسيطرة (اللوبي الأزرق) على القطاع الرياضي في المملكة، وأن هناك (لوبي سعودي)، ما يعني أن الجميع داخل وزارة الرياضة، مسؤولون عن الأمانة التي وكلت إليهم، وإن كانت لهم ميول، سواء هلالية أو نصراوية أو اتحادية أو أهلاوية، والجميع يعمل لتطوير القطاع.

وكشفت تقارير عن مفاجأة كبرى تجاه ناديي الهلال والنصر، من قِبل برنامج الاستقطاب، والذي أبلغ الناديين بأنه لن يقدم أي دعم مادي لهما، خلال موسم الميركاتو الصيفي الحالي، لأن الناديين استهلكا كافة المبالغ المخصصة لهما في صيف 2023.