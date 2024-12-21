"أنا مثل الأهرامات وحذائي في متحف الفيفا" .. كواليس المشادة العنيفة بين عصام الحضري وأحمد الرواس

جدل كبير بسبب "الحارس الأسطورة"

فجر أحمد الرواس، لاعب منتخب عمان السابق، غضب عصام الحضري، الحارس السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، ودخلا في جدال بعدما اعترض الأخير على وصف الحضري لنفسه بأنه "الحارس الأسطورة".

ويعد عصام الحضري الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية، حيث ساهم في فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية 4 مرات، منها 3 متتالية في 2006 و2008 و2010، وقاد بلاده إلى التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، كما صنع مسيرة ضخمة مع النادي الأهلي حقق خلالها العديد من البطولات.

وقال الحضري موجهًا حديثه للرواس خلال برنامج "المجلس" على قناة الكأس القطرية: "يجب أن تتحدث بعقلانية منتخب عمان لا يحقق أي شيء في المسابقات الآسيوية ويغادر من الأدوار الأولى".

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هذا الحدث أثار حفيظة الرواس، الذي قاطع الحضري وقال: "جننتنا.. أنت كل فترة، تقول أنك أسطورة".

وبدا أن هذه الجملة أثارت غضب الحضري، الذي رد منفعلًا: "أنا أسطورة في مصر والعالم، شئت أم أبيت، الفيفا يعلق حذائي وقفازي في متحفه، والجميع يعرف ذلك، أنا مثل الأهرامات الثلاثة في مصر (خوفو وخفرع ومنقرع والحضري)، بسبب التاريخ الكبير الذي سجلته في الملاعب".

وعاد الرواس، ليرد على الحضري: "أنت أسطورة في بلدك فقط .. لماذا تمدح نفسك دائما؟ فمن وجهة نظري أن محمد صلاح ومحمد أبوتريكة يستحقان لقب الأسطورة، وليس أنت".

وختم الحضري حديثه منفعلًا: "لا أعلم ما الذي يغضب البعض من وصفي بالأسطورة. متى سأفتخر بتاريخي إن لم أكن سأفعل الآن؟ هل عندما أموت؟".