أمين عام الحزم: السومة عقيد؟ حارس مرمانا لواء! لا نطلب سوى تحكيم عادل

أمين عام الحزم سلطان الحمود يرفع راية التحدي في وجه الأهلي قبل مباراة الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي

رفع سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم راية التحدي في وجه الأهلي وخاصة مهاجمه وهدافه عمر السومة، ذلك قبل لقاء الطرفين مساء اليوم في ثامن جولات الدوري السعودي.

وتحدث الحمود لصحيفة الاقتصادية عن المباراة قائلًا "الأهلي المتجدد بإعادة المدرب السويسري كريستيان جروس لم تكن بدايته في الدوري جيدة، وما زال في مستوى متذبذب وغير ثابت، وأتوقع أن يكون اليوم هجومه قويًا بقيادة السوري عمر السومة الذي سيواجه الحارس الجزائري مالك عسلة، لكن إذا كان السومة "عقيدًا" فمالك "لواء" في الحراسة".

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وطالب الحمود بتحكيم عادل خلال اللقاء، وأن يعود الحكم لتقنية الفيديو عند اللقطات الجدلية بدلًا من تمريرها كما حدث في مباريات سابقة، وكانت النتيجة على حد قوله حرمان الفريق من عدد من النقاط بسبب قرارات خاطئة من الحكام.

مضيفًا "مباراة الأهلي على أرضنا وبين جماهيرنا، ميزة يجب أن نستفيد منها للخروج بنتيجة إيجابية. الحزم مجمل مستوياته شبه ثابتة ومستقرة، تكتيكيًا جيدًا بإغلاق المنطقة الخلفية والاعتماد على الهجوم المرتد السريع من الأطراف".

وأخيرًا وجه الحمود رسالة لجماهير الحزم قائلًا "تعبنا من أجل احتضان مبارياتنا في ملعبنا في الرس، بعد تهيئة الملعب واستنفاذ كل الشروط لإقامة مواجهاتنا عليه، وستكون الفعاليات المصاحبة موجودة، ووضعنا جوائز للجمهور، فماذا يمنع من الحضور والمساندة؟، حزمكم يتحزم بكم لأنكم وقوده".