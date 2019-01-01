لوشيسكو يُقرر إجراء 3 تغييرات على تشكيل الهلال أمام النصر

الهلال سيواجه النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي يوم الأحد، المدرب لوشيسكو ينوي إجراء 3 تغييرات عن التشكيل الذي واجه السد في دوري أبطال آسيا

يُواصل الهلال استعداداته الجدية لمواجهة النصر مساء الأحد ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي، وقد قرر مدربه رازفان لوشيسكو إجراء 3 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي واجه السد القطري في دوري أبطال آسيا.

الهلال حجز مقعده في نهائي دوري الأبطال بانتصاره الإجمالي على السد 6-5، بعد انتصاره في قطر 4-1 وخسارته في السعودية 4-2 في مباراة لم يُقدم المدافع علي آل بليهي المستوى المطلوب.

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وحسب صحيفة الرياضية، فقد قرر المدرب الروماني الدفع بالمدافع عبد الإله حافظ بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو في قلب الدفاع والإبقاء على آل بليهي على مقاعد البدلاء، ولن يلعب كذلك الثنائي عبد الله عطيف وسيباستيان جيوفينكو منذ البداية أمام النصر، بل سيتواجد جوستافو كويلار وكارلوس إدواردو.