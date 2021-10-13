الحرب تستمر.. بارتوميو يدافع عن نفسه ضد "ادعاءات" لابورتا!

أصدر جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني بيانًا دافع فيه عن نفسه ضد الأرقام والانتقادات الصادرة عن جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" الحالي.

لابورتا إلى المديرين التنفيذيين لإدارته في برشلونة كشفوا عن خسائر تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات خلال فترة رئاسة بارتوميو.

البيان الذي أصدره بارتوميو للرد عن نفسه، تم التوقيع عليه من قبل مجلس الإدارة الذي عمل إلى جانبه خلال الفترة من 23 يناير 2014 حتى 27 أكتوبر 2020.

لماذا أصدر بارتوميو البيان؟

يأتي بيان بارتوميو للرد على الأرقام التي قدمها فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي الحالي لنادي برشلونة، والتي أعلن عنها قبل أسبوع واحد فقط.

للمزيد عن خسائر برشلونة الاقتصادية: 482 مليون يورو.. خسائر برشلونة الاقتصادية في السنة المالية 2020-2021

ريفرتر وصف إدارة مجلس برشلونة السابق بأنها "كارثية"، وأدت إلى عواقب وخيمة على النادي.

ما هو نص بيان بارتوميو؟

بارتوميو أصدر بيانًا، نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد خلاله على أن مسؤولية إغلاق السنة المالية الحالية تقع على عاتق فريق جوان لابورتا، ودافع عن نفسه عبر عدد من النقاط.

وجاء في البيان لتفصيل أسباب تراجع الدخل والخسائر المالية: "توقف النادي عن كسب ما لا يقل عن 330 مليون يورو في السنة المالية 2020-2021 بسبب جائحة كورونا".

وأضاف: "تشمل الخسائر المقترحة 262 مليون يورو للمخصصات والانخفاضات غير العادية، التي تصفها رابطة الدوري الإسباني بأنها غير نمطية".

وتابع: "مجلس الإدارة الذي يغلق السنة المالية هو المسؤول الوحيد عن النتائج المالية".

وأكمل: "بلغ صافي الدين المدقق، المعدل من قبل إسباي برشلونة، 558 مليون يورو وليس 1.35 مليار يورو.

وأردف: "لم يتعرض النادي بأي حال من الأحوال أو في أو في أي وقت لخطر التصفية أو الحل".

بالإضافة إلى ذلك، سلط بارتوميو الضوء في البيان على الإمكانات العظيمة للنادي وأصوله المميزة، المتمثلة في العلامة التجارية، وأرض النادي، والموظفين، والشركاء، والموردين.

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