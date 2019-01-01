الجيش الملكي يتراجع عن تجديد عقد مدربه ألوس

النتائج الأخيرة أضرت بموقف المدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد موقع كووورة أن إدارة الجيش الملكي المغربي تراجعت عن اتفاقها مع المدرب كارلوس ألوس تجديد العقد الذي يربطهما معًا.

وكان النادي قد وافق على تجديد العقد بالشروط الذي فرضها المدرب، لكن تراجع النتائج مؤخرًا وحصاد 3 نقاط فقط من آخر 6 مباريات أدى لتغيير في قرار النادي وإعادة نظره في الملف بالكامل.

كارتيرون يستبعد حدراف من مواجهة حسنية أكادير

وأضاف كووورة أن النادي يرغب بإعادة التفاوض حول شروط جديدة من جانبه، خاصة أن تصريحات المدرب الإسباني الأخيرة لم ترق للإدارة، وقد أدت لتغيير موقف رئيس النادي من التجديد.

وكان ألوس قد انتقد مؤخرًا الأجواء والظروف التي يعمل بها وخاصة انتقادات الجماهير المستمرة له بعد تراجع النتائج وعودة الفريق للمركز العاشر في جدول ترتيب البطولة المغربية للمحترفين.

ومن المتوقع أن يلعب الترتيب النهائي للفريق في جدول الدوري المغربي دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل ألوس.