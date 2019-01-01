كارتيرون يستبعد حدراف من مواجهة حسنية أكادير

هل انتهت علاقة اللاعب بالرجاء؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج زكرياء حدراف من قائمة الرجاء البيضاوي لمواجهة حسنية أكادير في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 في الدوري المغربي للمحترفين.

وقرر المدرب باتريس كارتيرون استبعاد المهاجم الدولي المغربي دون إيضاح الأسباب الحقيقية لذلك، إذ قيل أن اللاعب تعرض لإصابة في الديربي أمام الوداد الأسبوع الماضي.

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لكن موقع كووورة أفاد أن سبب استبعاد حدراف كان لاستياء كارتيرون من أدائه أمام الوداد، وقد تلقى قراره دعمًا من الإدارة التي لم تُعجب بالتصرفات الأخيرة من اللاعب.

وكان المهاجم صاحب الـ28 عامًا قد غادر مباراة الديربي الأخيرة وسط صافرات استهجان وانتقادات لاذعة من جماهير الرجاء.

ويبدو أن هذا كله مصدره الأساسي رفض حدراف تجديد عقده مع الرجاء والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يجعله قادرًا على التوقيع مجانًا لأي فريق آخر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ذلك رغم محاولات رئيس النادي الكثيرة لتجديد عقده.