الجولة الرابعة بالدوري السعودي ترفع شعار (همّة حتى القمة)

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

ماجد جزر

قرر مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين المساهمة في إحياء ذكرى اليوم الوطني للملكة العربية السعودية.

الرابطة قررت تسمية الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بـ(همّة حتى القمة) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.

واعتادت رابطة المحترفين بالدوري السعودي على التفاعل في مثل هذه الفعاليات سواء على الصعيد المحلي أو العربي.

كذلك من المنتظر تفاعل أندية المملكة بالاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق الإثنين بعد المقبل الـ23 من سبتمبر سواء من اللاعبين والجماهير.

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يُذكر أن الجولة الرابعة تشهد مباراة كلاسيكو قوية تجمع بين فريقي الاتحاد والهلال، والتي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.