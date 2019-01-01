الجهاز الطبي بالهلال يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة السد

الهلال يستضيف السد القطري يوم 22 أكتوبر الجاري

ماجد جزر

يعمل الجهاز الطبي بنادي الهلال السعودي حاليًا بكل قوة من أجل تجهيز الثنائي سالم الدوسري وعبدالله المعيوف خلال الأيام المُقبلة وقبل المواجهة المُقبلة أمام السد القطري.

الهلال يستضيف السد القطري يوم 22 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تقارير مقربة من الزعيم قالت أن طبيب الهلال يعمل بكل قوة على تجهيز الدوسري والمعيوف خلال أيام للتواجد بشكل رسمي مع الفريق.

الدوسري قطع شوطًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي الذي وضعه طبيب الفريق الإسباني ديفيد دويك، وفي نفس الإطار شارف المعيوف على المشاركة في التدريبات.

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يُذكر أن نادي الهلال قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب السد في مباراة الذهاب التي أقيمت بقطر، والتي انتهت لصالح الزعيم بنتيجة 4\1.