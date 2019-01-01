فيديو - الجمهور المغربي ينصر حمد الله في أزمته مع المنتخب

احتفل زملائه برحيله عن المغرب، لكن الجمهور رد عليهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعاطف الجمهور المغربي مع مهاجمه عبد الرزاق حمد الله؛ محترف النصر السعودي، خلال مواجهة أسود الأطلس الودية أمام زامبيا.

المنتخب المغربي واجه نظيره الزامبي أمس الأحد، وديًا وتلقى الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وخلال اللقاء، قام الجمهور الحاضر من المدرجات بالهتاف باسم حمد الله، لمناصرته في أزمته التي دفعته لمغادرة المعسكر فجأة رغم عودته بعد غياب سنوات.

أثناء اللقاء، الجماهير كانت تردد اسم عبد الرزاق حمد الله

pic.twitter.com/gtEwKIuP0B — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) June 16, 2019

كان صاحب الـ28 عامًا قد غادر معسكر أسود الأطلس في 13 من يونيو الجاري، وسط تقارير تؤكد رحيله لاستقباله بطريقة سيئة من جانب زملائه.

أول تعليق رسمي من حمد الله بعد استبعاده من قائمة المغرب لأمم إفريقيا

الاتحاد المغربي أوضح أن رحيل اللاعب جاء لتعرضه لإصابة قوية في الظهر، تمنعه من المشاركة في المباريات إلا أن المهاجم رد بنشر فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وهو يؤدي تدريبات في الجيم، مما ينفي معاناته من أي إصابات.

يذكر أن هزيمة المغرب أمام زامبيا هي الثانية على التوالي قبل كان 2019، حيث هُزمت قبل أيام من جامبيا بهدف وحيد.

وتستعد كتيبة الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، لاستهلال مشوارها في البطولة الأفريقية بملاقاة ناميبيا يوم 23 من الشهر الجاري ثم كوت ديفوار يوم 28 ثم جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.