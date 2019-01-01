أول تعليق رسمي من حمد الله بعد استبعاده من قائمة المغرب لأمم إفريقيا

هداف الدوري السعودي يرد على خروجه من قائمة المغرب لكأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

علق عبد الرزاق حمد الله، مهاجم منتخب المغربي والنصر السعودي، على خروجه من قائمة أسود الأطلس لكأس الأمم الأفريقية.

وغادر هداف الدوري السعودي، من قائمة منتخب بلاده بعدما غضب من الأجواء داخل معسكر وطريقة التعامل معه، وغياب الروح الجماعية عن الفريق.

وكتب حمد الله على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع".

وأتم: "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا لمساندة الجمهور أحبكم كثيرا".

وبدأت المشكلة التي أثارت غضب حمد الله، في المباراة الودية للمنتخب المغربي أمام جامبيا، والتي خسرها أسود الأطلس بهدف دون رد، حينها احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب طالب حمد الله بتنفيذها ولكن رفض فيصل فجر لاعب الفريق ونفذها هو وأهدرها.

لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضيع!

بالتوفيق لمنتخبنا الوطني و شكرا لمساندة الجمهور

أحبكم كثيرا ... pic.twitter.com/qmxa3GOESc — Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) June 16, 2019

ومن جانبه كان الاتحاد المغربي، قد أشار إلى أن سبب خروج حمد الله من المعسكر هو الإصابة التي نفاها اللاعب المتوج بالدوري السعودي للمحترفين رفقة النصر.

ويستعد المنتخب المغربي، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر يوم الجمعة 21 يونيو، حيث يلعب أسود الأطلس في المجموعة الرابعة برفقة كلاً من ساحل العاج، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.