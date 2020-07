يُهدد به أجويرو .. رقم رائع للجزائري بن رحمة في إنجلترا

واصل النجم الجزائري سعيد بن رحمة تألقه الملفت هذا الموسم مع فريقه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، إذ قاده أمس للفوز على ويجان بثلاثة أهداف دون رد أحرزها جميعًا.

وسجل صاحب الـ24 عامًا أهداف فريقه عند الدقائق الـ19 والـ57 والـ66، مما رفع رصيد بنتفورد إلى 72 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب التشامبيونشيب وعزز فرصه في التأهل الموسم القادم إلى البريميرليج .

بن رحمة كان قد انضم إلى ناديه الإنجليزي قادمًا من نيس الفرنسي صيف 2018، ومنذ بدأ اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل الهاتريك ثلاث مرات، مرتين في مرمى هال سيتي والأخيرة ضد ويجان.

5/3 - Brentford have won 5 consecutive games in ’s top four tiers without conceding a goal for the first time in their history, while only Sergio Agüero (4) has scored more hat-tricks in England’s top four tiers than Saïd Benrahma since the start of last season (3). Chase. pic.twitter.com/ORCb5C0KXd