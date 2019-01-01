الجزائر الأكثر تمثيلًا بلاعبين من مواليد فرنسا في كأس أفريقيا

عدد كبير من لاعب الخُضر من مواليد فرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتصدر المنتخب الجزائري قائمة منتخبات كأس أفريقيا من حيث عدد اللاعبين المتواجدين في القائمة من مواليد فرنسا.

وأوضحت صحيفة النهار الجزائرية أن منتخب الخُضر سيُمثل بـ14 لاعبًا من أصل 23 ولدوا في الأراضي الفرنسية.

ويليهم منتخبي المغرب والسنغال بتواجد 10 لاعبين من مواليد فرنسا.

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وتصدر المنتخب المصري قائمة المنتخبات الممثلة بلاعبين خريجي المدرسة الوطنية، أي ترعرعوا وتدربوا في مصر، وبلغ عددهم 23 لاعبًا أي بنسبة 100%.

فيما تواجدت الجزائر في المركز الـ19 بـ9 لاعبين فقط، واحتل المنتخب المغربي المركز قبل الأخير بـ4 لاعبين، وجاءت تونس في المركز العاشر بـ14 لاعبًا.

يُذكر أن بطولة كأس أفريقيا 2019 افتتحت أمس بانتصار مصر على زيمبابوي في استاد القاهرة الدولي بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجيه، وستتواصل البطولة حتى الـ19 من يوليو القادم.