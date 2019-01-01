عبدالله السعيد: انتظروا أداء أخر لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

عبدالسعيد من أبرز اللاعبين في منتخب مصر بالوقت الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالله السعيد، لاعب وسط منتخب مصر وبيراميدز، عن فوز الفراعنة على زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، أحرزه محمود حسن تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقال السعيد في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "توقعنا سيناريو مواجهة زيمبابوي هو ند قوي وقدم مباراة مميزة وليس سهلا كما قال البعض".

وأضاف: "حققنا الثلاثة نقاط وهو الأهم في الوقت الحالي في مشوارنا بكأس الأمم الإفريقية وسنظهر أفضل من ذلك أمام الكونغو الديمقراطية".

وتابع السعيد: "لم نتأثر بحضور الجماهير بأعداد كبيرة، والأداء سيكون أفضل في المباريات المقبلة، وننتظر استمرار دعم الجماهير".

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ووقع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى بصفته المستضيف للبطولة، بجانب كلًا من أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.