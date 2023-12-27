"هذا الثلاثي يجب أن يرحل" .. نجم النصر الأسبق يفتح النار على اللاعبين رغم الفوز التاريخي أمام الاتحاد!

حتى خماسية الاتحاد لم تكن شفيعة لهذا الثلاثي في أعين نجم النصر الأسبق!

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الفوز العريض أمام الاتحاد بنتيجة 5-2، لكن يكن كافيًا بالنسبة لبعض النصراويين، فلا مجال للاحتفال بالنسبة لهم إلا بعد تحقيق بطولة في نهاية الموسم!

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العالمي أسقط العميد أمس الثلاثاء، في معقله على استاد الجوهرة المشعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

لكن فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، لا يزال معترضًا على بعض الأمور في أداء الفريق، ويواصل إعلانها، فبعد ما كتبه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بالأمس، مؤكدًا أن النصر يحتاج للكثير كي يتوج ببطولة، خرج اليوم عبر برنامج "ملاعب" الإذاعي، للهجوم على عدد من اللاعبين، ومطالبًا برحيل سيكو فوفانا، إيميريك لابورت، وكذلك أندرسون تاليسكا، موضحًا أن هناك خلل في عمل الفريق عندما تكون الكرة مع الخصم..

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وقال نجم النصر الأسبق: "عبدالرزاق حمد الله (مهاجم الاتحاد) يحتفظ بالكرة ويراوغ كثيرًا، وهذا الأسلوب يسقط أمام الفرق المتكتلة في وسط ملعبها، لكن أمام النصر عندما تلعب بهذا البطء والفراغات في صفوفك مؤكد أنني سأصبح نجمًا أمامك، فأسلوب النصر هو ما ساعد حمد الله في التألق والدخول في المباراة، هدف حمد الله الأول كاد يكرره في اللقاء، لذا الموضوع ليس له علاقة بحماسه، إنما أسلوب مراوغاته ينجح أمام النصر ولا ينجح أمام الفرق المتكتلة.

"النصر دفاعه كان بطيئًا وبعيدًا عن بعضه، على سبيل المثال إيميريك لابورت ثقيل وكل كرة ينبرش أمامها ولا يقف ثابتًا، مدافع ثقيل ولا يجيد التغطية، إن كنت صاحب قرار في النادي كنت سأستغنى عنه، فهو لا يجيد استلام الكرة وهو ما يسبب المصائب للفريق، أنا أريد لاعب سريع في الارتدادات، فمشكلة النصر بدون كرة وليس عندما تكون الكرة مع اللاعبين، نريد قائدًا في الخلف".

واختتم: "الهلال فريق مكتمل الهوية، أشيد به لأن هذه الحقيقة، فهو فريق جيد بكرة وبدون كرة، ولا يلعب بطريقة التحضير المتأخر مثل النصر!، النصر رغم الفوز في المباريات، نظرًا للفوارق الكبيرة بينه وبين منافسيه هو والهلال إلا أنه يحتاج للتطوير، علينا تقوية الفريق في الشتاء لأننا بدون كرة لا نجيد الضغط، إذ يحتاج لجناح أيمن متمكن مثل ساديو ماني، وتاليسكا يرحل أو يجلس احتياطيًا أو يلعب كرأس حربة، كذلك يرحل فوفانا ولابورت، ونستقطب حارسًا رغم تألق نواف العقيدي".

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