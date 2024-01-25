بعد واقعة التمرد في السعودية .. العدوى تنتقل بإضراب مفاجئ يضرب كأس إفريقيا قبل دور الـ16

ماذا يحدث قبل دور الـ16؟

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هناك من لا يضع أي اعتبارات أمام المرحلة المهمة التي يمر بها منتخب بلاده، بحثًا عن مصلحته الشخصية في المقام الأول، وهذا ما حدث في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023..

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المنتخب الغيني نجح في العبور لدور الـ16 ضمن أفضل أربعة ثوالث، بعدما حصد أربع نقاط في المجموعة الثالثة.

وبينما من المفترض أن يستعد لاعبوه لمواجهة غينيا الإستوائية في 28 من يناير الجاري ضمن دور الـ16، فاجأوا المسؤولين بالإعلان عن إضراب عام..

بحسب موقع "100% Foot" الغيني وصحيفة "RMC Sport" فإن اللاعبين تمردوا ولم يخوضوا مران أمس الخميس، احتجاجًا على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لدور الـ16، والتي تقدر بعشرة آلاف دولار لكل لاعب.

وأوضحت الصحفية أن ممثل عن الحكومة الغينية قام بالاجتماع باللاعبين، ووعدهم بوصول المكافآت لهم بعد غدٍ السبت، إلا أن مجرد الوعد لم يقنع اللاعبين، وأصروا على استمرار الإضراب.

لكن "RMC Sport" أكدت أن المشكلة في طريقها للحل، ومن المقرر أن تتواصل الاستعدادات للقاء غينيا الإستوائية بشكل طبيعي.

يذكر أن تمرد شبيه لهذا وقع في السعودية قبل كأس آسيا قطر 2023؛ المقام حاليًا، بحسب ادعاءات روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر، الذي اتهم ستة لاعبين برفض الانضمام للمعسكر حال عدم المشاركة بشكل أساسي في المباريات، وهو ما دفعه لاستبعادهم نهائيًا من البطولة.

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