التعاون يعلن انتقال محمد محسن إلى ضمك

محمد محسن ينتقل إلى ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

خالصت إدارة نادي التعاون، محمد محسن، لاعب الفريق ماليًا، وذلك بعد تقديم الجهاز الفني تقاريره بشأن احتياجات سكري القصيم.

محمد محسن انضم لصفوف التعاون في 2018، قادمًا من صفوف أحد، حيث تمت إعارته لنادي الحزم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر.

وأعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن موافقة الإدارة على انتقال محمد محسن إلى صفوف ضمك.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وافقت إدارة النادي على انتقال اللاعب "محمد محسن" لنادي ضمك، متمنية للاعب التوفيق والنجاح، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها التعاون".

📄 وافقت إدارة النادي على انتقال اللاعب "محمد محسن" لنادي ضمك ، متمنية للاعب التوفيق والنجاح مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها #التعاون . pic.twitter.com/9xdglWQjfM — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 20, 2020

وشارك محمد محسن مع التعاون هذا الموسم في 5 مباريات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف، ولكن الجهاز الفني أكد في تقريره عدم حاجته لخدمات اللاعب.

لوشيسكو: التعادل مع الفيصلي نتيجة عادلة وهذا سبب استبدال جوميس

وتعاقد التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع الثنائي فيصل درويس وسلطان مندش، بالإضافة إلى توقيعه مع سميحان النابت من أبها، لينضم بداية من الموسم المقبل.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات وتعادل وحيد، حيث خسر الفريق 5 مباريات.