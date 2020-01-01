لوشيسكو: التعادل مع الفيصلي نتيجة عادلة وهذا سبب استبدال جوميس

لوشيسكو يتحدث عن التعادل مع الفيصلي بالدوري السعودي.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن تعادل فريقه أمام الفيصلي نتيجة عادلة للفريقين، ومحاولته للهجوم في الدقائق الأخيرة، كلفته عدم الفوز.

الفيصلي تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حاولنا المجازفة هجوميًا في آخر الدقائق من أجل زيادة الفاعلية، ونتج عن ذلك هدف في مرمانا، والفيصلي تفوق علينا بالكرات الثابتة فقط".

المدرب الروماني تابع: "توقعت أن تكون المباراة صعبة منذ البداية، وهو ما حدث بالفعل، ونتيجة التعادل عادلة، نظرًا لما قدمه الفريقين، والفيصلي كان منظمًا دفاعيًا".

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رازفان أشاد بحارس مرمى فريقه حيث قال: "عبد الله المعيوف أنقذنا من فرصتين محققتين، كما هو الحال لحارس الفيصلي، الذي أنقذ فريقه، متصديًا لأكثر من فرصة محققة للتسجيل".

المدير الفني للهلال تحدث عن تغييراته حيث قال: "فضلت استبدال جوميس لأن الفيصلي يعتمد على أسلوب الضغط على المهاجم الصريح، وإدواردو لاعب مهم في التشكيل، وتواجده في المقدمة يرفع من مستوى الخطورة أمام الخصم".

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 31 في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.