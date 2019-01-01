التعاون يستعد لمفاجآت كأس الملك بالتدرب على ركلات الترجيح

التعاون سيواجه العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

يُواصل التعاون بقيادة مدربه باولو سيرجيو تدريباته الاستعداية لمواجهة العين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادمة في الباحة.

وتضمن مران الأمس تدريبات على التسديد على المرمى واللعب في المساحات الضيقة، كما فرض المدرب البرتغالي تدريبات الإطالة القوية على اللاعبين خوفًا من الإصابات العضلية.

لماذا ألغى الاتفاق رحلة الكويكبي العلاجية للخارج؟

وأجرى مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة للثلاثي كاسيو وحسين شيعان ومعتز البقعاوي.

ورغم سهولة المباراة أمام العين والتوقعات العالية للتعاون بالتأهل لدور الـ16 دون مشاكل، إلا أن باولو سيرجيو استعد جيدًا لمفاجآت الكأس وأخضع لاعبيه لتدريبات على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية.

وكان التعاون قد بدأ رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على اللواء بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ64 من كأس الملك، وسيواجه الفائز بين أبها والعربي في دور الـ16، ومن ثم قد يُواجه الاتحاد في دور الـ8 والهلال في نصف نهائي البطولة.

يُشار لأن التعاون تُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي بانتصاره في النهائي على الاتحاد 2-1 بعدما نجح في إقصاء الهلال في نصف النهائي.

ويعيش الفريق فترة رائعة حاليًا بعد بداية موسم صعبة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية ولم يفقد أي نقطة منذ الخسارة أمام الأهلي في 18 أكتوبر الماضي.

وصعد فريق سكري القصيم بفضل هذه النتائج الممتازة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ثلاثي الصدارة، الهلال والنصر والأهلي، وإن كان الأول لعب مباراة أقل.