لماذا ألغى الاتفاق رحلة الكويكبي العلاجية للخارج؟

اللاعب تعرض لإصابة مع منتخب السعودية

ألغى الاتفاق السعودي الرحلة العلاجية التي كان من المقرر أن يقوم بها نجمه محمد الكويكبي لمتابعة إصابته التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب السعودية الشهر الماضي خلال المعسكر الخاص بمواجهة أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والمباراة الودية أمام باراجواي.

وتعرض اللاعب صاحب الـ24 عامًا لتمزق في عضلة الفخذ وكان من المفترض أن يُسافر لمتابعة حالته الصحية في الخارج، لكن الجهاز الطبي أخضعه لفحوصات يوم أمس في السعودية أظهرت تحسنًا ملحوظَا في موضع الإصابة وهو ما أدى لإلغاء تلك الرحلة.

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وقرر الجهاز الطبي للاتفاق أن يُتابع الكويكبي برنامجه العلاجي والتأهيلي في السعودية حتى موعد عودته للعب والمتوقع أن يكون خلال النصف الثاني من ديسمبر الجاري.

ويُعد اللاعب من نجوم الاتفاق وقد لعب 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، وقد ارتبط خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بعدد من الأندية أبرزها النصر.

يُذكر أن منتخب السعودية يتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة لخوض غمار بطولة كأس الخليج 24، وقد افتتح مشواره في دور المجموعات من البطولة بالخسارة أمام الكويت قبل أن يفوز أمس على البحرين ويُنعش آماله بالتأهل لنصف النهائي، وهو الأمر الذي سيحسم في الجولة الثالثة حين يلتقي عُمان وتلعب الكويت ضد البحرين.