التعاون يُعاقب السواط ويُصر على شروطه للتخلي عنه

اللاعب يود الرحيل عن الفريق

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود اتجاه لدى إدارة التعاون لعقاب عبد المجيد السواط لاعب الفريق لغيابه عن التدريبات خلال الأيام الثلاثة الماضية دون إذن مسبق.

ونقلت مصادر مسؤولة في النادي السعودي للصحيفة أن السواط معرض لتطبيق لائحة الفريق الداخلية عليه بعد غيابه عن التدريبات الجماعية مع زملائه خلال أيام السبت والأحد والإثنين الماضية.

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وشددت تلك المصادر على أن إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم لن تتنازل أبدًا عن فترة الستة أشهر الأخيرة في عقد السواط سوى وفق شروطها الخاصة، والتي تتضمن الحصول على مقابل مالي بجانب لاعبين في الوسط والدفاع وفق رؤية المدير الفني الجديد فيتور كامبيلوس.

ويرتبط السواط مع نادي سكري القصيم بعقد ينتهي في يونيو القادم وقد دخل الفترة الحرة من تعاقده بالفعل بدءً من يناير الجاري، وتتحدث الصحافة عن مفاوضات جدية وقوية تجمعه مع عدد من الأندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أبرزها الشباب والاتحاد والأهلي.