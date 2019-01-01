التعاون يُغلق تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر في السوبر السعودي

التعاون يدخل اللقب بمدرب مؤقت

واصل التعاون تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر في السوبر السعودي يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وقد قرر مدربه المؤقت عبد الله عسيري غلق التدريبات.

وكانت نادي سكري القصيم قد أعلن إقالة مدربه باولو سيرجيو، ذلك إثر الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

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ورغم أن المدرب البرتغالي برر الخسارة بالإرهاق وضغط المباريات المستمر بجانب تراكم الإصابات وإهدار الفرص المتاحة وظهور بعض اللاعبين بمستوًى أقل من المأمول والمتوقع إلا أن الإدارة كان لها رأي آخر.

وركز عسيري اليوم خلال المران على الجوانب الفنية والبدنية، وأدى اللاعبون تدريبات بالكرة من لمسة واحدة، واختتم المران بإجراء مناورة على نصف الملعب طبق خلالها الفريق عددًا من الجمل الفنية.

وقد قرر المدرب السعودي غلق التدريبات خلال الأيام القادمة وحتى موعد اللقاء يوم السبت القادم، والذي سيُديره الحكم المجري فيكتور كاساي.

وحُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.