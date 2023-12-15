التضحية به من أجل أوسبينا؟ حقيقة تخلص النصر من فوفانا!

هل يرحل فوفانا عن النصر؟

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أكدت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، على أن نادي النصر قرر التضحية بالنجم الإيفواري سيكو فوفانا من أجل إعادة قيد النجم الكولومبي دافيد أوسبينا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليتم كشف الحقيقة.

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وكانت صحيفة "الرياض" السعودية قد أكدت على أن حاجة النصر لحارس مرمى أجنبي، دفع الإدارة للتفكير في التخلص من فوفانا من أجل قيد أوسبينا خلال شتاء 2024.

وأشارت "RMC" الفرنسية إلى أن ما تردد عن رحيل فوفانا عن نادي النصر مجرد شائعات، وأن اللاعب الإيفواري يرغب في الاستمرار مع النصر ولن يرحل، حيث أن عقده مستمر حتى 2026.

وكان فوفانا قد أكد خلال تصريحات لمجلة "ليكيب" الفرنسية في أغسطس الماضي، على أنه سعيد بخطوة انتقاله إلى النصر، وأنه قد يعود مرة أخرى إلى أوروبا، لأنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعب في الدوريات الأوروبية.

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يذكر أن أوسبينا كان قد تعرض لإصابة قوية في المرفق، جعلته يغيب عن الملاعب لمدة عام كامل، حيث أصبح الآن جاهزًا للمشاركة في المباريات.

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