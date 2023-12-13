قرار مرتقب .. النصر يتخلص من فوفانا لـ"تسجيل" هذا اللاعب!

تغيير مرتقب في قائمة النصر بعد الميركاتو الشتوي القادم

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. يبدو أن نادي النصر السعودي، قرر "التخلص" من أحد نجومه الأجانب؛ من أجل قيد لاعب آخر بدلًا منه، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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النصر يضم في صفوفه حاليًا 8 محترفين أجانب؛ هم: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، والثنائي البرازيلي أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا، والمدافع الإسباني إيمريك لابورت، والنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ومتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، والجناح السنغالي ساديو ماني".

ووفقًا لصحيفة "الرياض"، مساء اليوم الأربعاء، قررت الإدارة النصراوية، "التخلي" عن فوفانا، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل تسجيل حارس مرمى أجنبي، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن النصر، سيعيد قيد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في قائمته، خلال النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ نظرًا لحاجة الجهاز الفني للفريق، لدعم هذا المركز.

جدير بالذكر أن النصر، كان قد رفع اسم أوسبينا من قائمته؛ بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى اليد، حيث اعتمد بشكل كامل على الحراس المحليين "نواف العقيدي وراكان النجار ووليد عبد الله".

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