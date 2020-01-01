الترجي يفقد أهم لاعبيه أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الترجي يعاني من نقص في صفوفه أمام الزمالك.

يستعد فريق نادي الترجي التونسي، لاستضافة نظيره الزمالك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الجمعة المقبل، على الملعب الأولمبي برادس، في العاصمة تونس.

وأشار موقع "فووت 24" التونسي، إلى أن الترجي سيفقد إلياس الشتي، الظهير أيسر الفريق رسميًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بعدما كشفت الفحوصات الطبية، عن عدم إمكانية مشاركته في المباراة.

اللاعب الجزائري إلياس الشتي لن يشارك أمام الزمالك، بسبب معاناته من إصابة في عضلة الفخذ، وهي التي جعلته يخرج مبكرًا في مباراة ذهاب ربع النهائي أمام الفريق الأبيض.

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ومن المقرر أن يشارك خليل شمام في مركز الظهير الأيسر بدلًا من إلياس الشتي، كما حدث في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح الفريق الأبيض.

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الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

سجل أهداف الزمالك، المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، ومحمود علاء من ركلة جزاء، بينما سجل الترجي الوحيد الجزائري رؤوف بن غيث.

ويحتاج الزمالك للخروج من المباراة متأخرًا بفارق هدف على أقل تقدير، من أجل الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يحتاج الترجي للفوز بفارق 3 أهداف أو بهدفين دون رد لحسم بطاقة الصعود.