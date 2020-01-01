تقارير - 50 ألف مشجع لمواجهة الزمالك والترجي في "رادس"

الزمالك حقق فوزًا هامًا على الترجي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن عدد الجماهير في لقاء الترجي التونسي والزمالك في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك حقق فوزًا هامًا على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأبيض لتأكيد تفوقه على فريق باب سويقة، من أجل التأهل إلى نصف النهائي، حيث تقام مباراة الإياب على ملعب رادس مطلع مارس المقبل.

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ووفقًا لما جاء في إذاعة "موازييك" التونسية، اليوم السبت، أن المباراة ستقام بحضور ما يقرب من 50 ألف مشجع في لقاء الإياب.

وتعود جماهير الترجي التونسي بعد غياب لمدة طويلة عن مدرجات ملعب "رادس"، وبحضور ما يقرب من 50 ألف مشجع خلف فريق باب سويقة.

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ويرغب الفريق الأبيض لاستكمال المسيرة المميزة المحققة خلال الشهر الجاري، بالفوز على حرس الحدود والإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الإفريقي.

وعاد الزمالك للمسابقات المحلية بالتتويج على الأهلي بالسوبر المصري قبل أن يعود مرة أخرى ليفوز على الترجي التونسي.